In ein kleines Lagerhaus am Bahnhof ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Wie die Polizei am Wochenende berichtet, verschafften sich unbekannte Personen unerlaubt Zutritt zu dem ehemaligen Bahnhäuschen. Sie entwendeten Leergut und zerstörten in der direkten Umgebung einen Spiegel sowie einen Mülleimer. Wer in der Tatnacht in Bahnhofsnähe etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung zu setzen.