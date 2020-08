Zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 5.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen wurde in zwei Firmen im Konker Industriegebiet Erlenhöhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, trennten die bislang unbekannten Täter jeweils den Zaun auf und verschafften sich Zutritt in die Werkhallen, in dem sie Fenster einschlugen. Die Beute der Einbrecher bestand laut Polizei aus diversen Werkzeugen. Die Schadenshöhe könne zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.