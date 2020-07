Zwischen 16 Uhr am Freitag und 15.30 Uhr am Sonntag verschafften sich laut Polizei bislang unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang in ein Anwesen „In der Wanne“. Dabei sei Bargeld entwendet und ein Fernseher beschädigt worden. Hinweise an die Polizei in Kusel, Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.