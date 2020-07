Lebensmittel und Edelstahlbleche stahlen Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Lagerraum eines Restaurants in der Innenstadt. Die Unbekannten hatten eine Nebeneingangstür aufgebrochen. Dies teilte die zuständige Lauterecker Polizei am Mittwoch mit. Der Schaden betrage einige 100 Euro, heißt es weiter.