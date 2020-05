Einbrecher haben aus dem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße zwei Angeln und diverses Angelzubehör gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich der oder die Täter mittels eines Dietrichs Zutritt zu dem Kellerraum. Der Tatzeitraum liege zwischen Dienstag, 12. Mai, und Dienstag, 26. Mai. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.