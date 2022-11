In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Hotel Reweschnier in Blaubach eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Gebäude. Es wurden nach Polizeiangaben mehrere Räume durchsucht und ein dreistelliger Geldbetrag entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.