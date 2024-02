Einbrecher haben am Samstagabend, 3. Februar, in der Gabelsbergerstraße in Waldmohr zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 17.40 und 20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufhebelten. Im Anschluss durchwühlten sie das Haus und flüchteten. Wie hoch die Tatbeute ist, ist laut Polizei noch unklar. Der Schaden an der Tür wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, Telefon 06373 822111, sowie die Polizeiinspektion in Kusel, Telefon 06381 9190, entgegen.