Kurioses Ende eines Einbruchversuches. In der Nacht auf Montag verschafften sich mindestens drei Täter Zutritt in die Lagerhalle einer Zimmerei in der Austraße. Die Täter konnten die Fahrzeugschlüssel eines kleineren Firmen-Lastwagens mit offener Ladefläche finden. Dieses Fahrzeug wollten sie zum Abtransport des Diebesgutes nutzen. Die Einbrecher wurden jedoch von einem aufmerksamen Anwohner bemerkt und mit einer Taschenlampe angeleuchtet. Sie flüchteten sofort zu Fuß. Der offensichtlich eingeplante Fahrer des Firmen-Lkw verließ das Fahrzeug, ohne dieses mit der Bremse zu sichern. Daher rollte der Laster mit dem eingeplanten Diebesgut 150 Meter weiter und kam glücklicherweise ohne einen Schaden zum Stehen.