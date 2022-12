Einbrecher haben die Abwesenheit der Eigentümer eines Hauses „Am Wartenwald“ ausgenutzt. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte am Sonntagabend in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie etliche Räume und entwendeten Uhren und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 in Verbindung zu setzen.