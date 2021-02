Ungebetenen Besuch erhielt ein Hauseigentümer aus Oberweiler-Tiefenbach. Wie die Polizei am Mittwochabend berichtet, haben sich die Täter zwischen dem 27. und 30. Januar in das derzeit leerstehende Wohnhaus in der Flurstraße verschafft. In dem zum Verkauf stehenden Anwesen wurden mehrere Räumlichkeiten von den Eindringlingen durchsucht.

Entwendet wurden bei dem Diebstahl unter anderem ein Fernseher, eine Bohrmaschine und eine Stichsäge. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, können sich an die Polizeiinspektion Lauterecken wenden unter Telefon 06382 9110.