Zwei Männer sind in der Nacht auf Montag in eine Kfz-Werkstatt in Ulmet eingebrochen und haben zwei Autos gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, baute einer der beiden auf der Brücke zur Einmündung der B420 einen Unfall. Das andere Auto ließen die Männer in der Nähe stehen, sie flüchteten. Schließlich stellten sie sich dann doch der Polizei. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen und Geschädigte können sich bei der Polizei Kusel, Telefon 06381 9190, E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de melden.