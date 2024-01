Der Schaden war deutlich höher als die Beute. In der Nacht von Mittwoch, 24., auf Donnerstag, 25. Januar, haben Einbrecher die Haupteingangstür der Grundschule St. Julian aufgehebelt, um in Innere des Gebäudes zu gelangen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter im Schulgebäude zwei weitere Türen auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Beute nach derzeitigem Kenntnisstand: rund 330 Euro.

In derselben Nacht ereignete sich einige Kilometer weiter, in Lauterecken, ein weiterer Einbruch. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine rückwärtig gelegene Tür der Kindertagesstätte aufgehebelt. Die Täter steuerten den Ermittlern zufolge zielgerichtet ein Büro an, das durchwühlt wurde. Bislang geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten, jedoch entstand Schaden an Türen und Fenstern. In beiden Fällen bittet die Polizei in Lauterecken Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06382 9110.