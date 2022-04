Weil an der Fernwasserleitung in Wolfstein gearbeitet wird, sind Teile der Stadt sowie von Einöllen am Mittwoch, 27. April, von etwa 8 bis 20 Uhr ohne fließend Wasser. Wie Werkeleiter Fred Wolf erklärt, ist die Leitung in Wolfstein vom Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz erneuert worden. Das neue Rohr wurde neben das alte gelegt, nun wird es an die Leitung angeschlossen. Durch die Fernleitungen fließt Wasser mit hohem Druck, was die Arbeiten nicht einfacher macht. Durch die Arbeiten kann es zu Druckschwankungen in den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Nahe-Glan sowie im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Meisenheim kommen. Das Wasser kann am Abend nach der Wiederinbetriebnahme getrübt sein.

Über voraussichtliche Druckschwankungen und Versorgungsengpässen in den höher gelegenen Gebieten von Einöllen informieren die Werke. Eingestellt wird die Wasserversorgung in Wolfstein im Schlettweg, in der Habsburger-, Barbarossa- und teilweise in der Kurpfalzstraße. Einschränkungen wird es wohl in der Bahnhofs- und Hefersweilerstraße geben, Am Eisenknopf sowie in der Staufer-, der Kurpfalz- und der Wingertsbergstraße.

Wer keinen ausreichenden Wasservorrat hat, kann sich an einer Zapfstelle bei der Bahnhofstraße 79 versorgen. Die Hähne im Haus sollen geschlossen bleiben: Erst am Abend testen, ob das Wasser wieder läuft und dann laufen lassen, bis es wieder klar und kühl sprudelt.