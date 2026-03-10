Am Montag haben 62 Männer und Frauen das erhalten, worauf sie lange hinarbeiten mussten: die deutsche Staatsbürgerschaft. Was sie dafür leisten mussten.

Die Staatsbürgerschaft eines Landes zu erlangen, ist in der Regel keine nennenswerte Leistung – durch Zufall entscheidet sich, wer das Glück hat, in Wohlstand und Frieden geboren zu werden und wer an Orten aufwächst, die durch strukturelle wirtschaftliche Benachteiligung, autoritäre Herrschaft und die Brutalität des Krieges nicht besonders lebenswert sind. Viele der 62 Menschen aus 21 verschiedenen Ursprungsländern, die am Montag in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel eingebürgert wurden, hatten zunächst keine glücklichen Umstände, ihr Leben in Frieden verbringen zu können – denn sie stammen teilweise aus kriegsgeplagten Ländern wie Syrien.

Um ganz offiziell Bürger der Bundesrepublik Deutschland werden zu können, müssen Geflüchtete einige Hürden meistern. Sie müssen mindestens seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland wohnen, durch Lohnarbeit eigenes Geld verdienen, einen Einbürgerungstest bestehen und die deutsche Sprache mindestens auf B1-Niveau beherrschen.

Zweimal im Jahr wird die Einbürgerung gefeiert

Ist es möglich, die Staatsbürgerschaft auch ohne ausreichende und getestete Sprachkenntnisse nur durch Vorsprechen auf dem Amt zu erlangen? Peter Pirron, Referatsleiter für Ausländerrecht und Staatsangehörigkeit in der Kreisverwaltung entkräftet diesen Vorwurf: „Ein solcher Fall ist die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme.“ Es handele sich hierbei nicht um einen eigenen Weg des Landes, sondern um eine nationale Rechtslage, die in Sonderfällen ihre Berechtigung habe, wie das rheinland-pfälzische Integrationsministerium im Februar klargestellt habe.

Die Einbürgerungsfeier des Landkreises, die zweimal im Jahr stattfindet, ist als Feier für all jene gedacht, die sich ihre Staatsbürgerschaft durch eigene Leistung verdient haben. Landrat Johannes Huber sprach den Neubürgern seinen Respekt aus und erinnerte an die Rechte und Pflichten, die mit dem Erwerb dieser Staatsbürgerschaft einhergingen. Begleitet wurde die Veranstaltung vom Celloensemble der Musikschule Kuseler Musikantenland.

Für den Landtag schon wahlberechtigt

Als die Menschen auf die Bühne gerufen wurden, um ihre Urkunden abzuholen, war klar zu erkennen, wie viel es für sie bedeutete, jetzt offiziell Teil des Staates zu sein, in dem sie teilweise schon seit vielen Jahren leben. Stolz dokumentierten viele den besonderen Augenblick mit Foto- und Videoaufnahmen. Der Erwerb dieser Rechte kommt für die 62 Menschen jedenfalls gerade zur richtigen Zeit: Für die Landtagswahlen am 22. März sind sie jetzt wahlberechtigt.