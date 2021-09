Eine weitere Person aus dem Landkreis Kusel ist mit einer Corona-Infektion verstorben. 70 Todesfälle gab es damit insgesamt. Das teilt die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. Außerdem wurden drei Neuinfektionen im Kreis registriert, alle aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. 97 aktive Infektionsfälle verteilen sich folgendermaßen auf die Verbandsgemeinden: 32 in Kusel-Altenglan, 29 in Lauterecken-Wolfstein und 36 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert für Kusel bleibt gleich zum Sonntag: 52,6. Die weiteren neuen Leitindikatoren: Die Hospitalisierungsinzidenz liegt in der Westpfalz bei 1,8, der Covid-19-Anteil bei Intensivbetten landesweit bei 5,01 Prozent.

Info



Sieben-Tage-Inzidenz: Warnstufe 1 – bis 100, Warnstufe 2 – 101 bis 200, Warnstufe 3 – über 200; Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (bezogen auf das Versorgungsgebiet Westpfalz): Warnstufe 1 – bis vier neu aufgenommen Hospitalisierungsfälle je 100.000 Einwohner, Warnstufe 2 – fünf bis zehn, Warnstufe 3 – über zehn; Anteil Corona-Patienten bei Intensivbetten (landesweit): Warnstufe 1 – bis zu sechs Prozent, Warnstufe 2 – mehr als sechs bis zwölf Prozent, Warnstufe 3 – mehr als zwölf Prozent.

Erreichen an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den festgelegten Wertebereich, gilt ab dem übernächsten Tage die nächste Warnstufe. Mit dem gleichen Mechanismus wird die Warnstufe bei Unterschreitung der Werte wieder herabgesetzt.