Bei einem Unfall an der Bockhof-Kreuzung – die Kreuzung der Landesstraßen 350 und 352 – in Herschweiler-Pettersheim ist am Montag eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr Krottelbach mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 10.38 Uhr alarmiert. An der Kreuzung war ein Lastwagen mit einem Auto zusammengestoßen, wobei ein Fahrzeuginsasse verletzt wurde. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt.