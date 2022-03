Die Feuerwehr Waldmohr wurde am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand auf die L355 zwischen der Autobahnauffahrt und dem Abzweig nach Bechhofen alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich aber heraus, dass gar kein Fahrzeug brannte. Die Rauchwolke kam nach Angaben der Feuerwehr aus einem ausgelösten Airbag, der sich beim Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Auto öffnete, das auf die A6 in Richtung Saarbrücken abbiegen wollte.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein Verkehrsteilnehmer verletzt. Die Feuerwehr Waldmohr sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Mit im Einsatz waren die Rettungsdienste aus Schönenberg-Kübelberg und Homburg.