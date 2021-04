Das Gesundheitsamt hat an Karfreitag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet. Damit sind es für den Kreis Kusel insgesamt 60 seit Beginn der Pandemie. Zugleich registrierten die Behörden neun neue Infektionen. Aktuell werden 115 Infektionsfälle als aktiv geführt. Die Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner, steigt damit auf 66,9. Würden die Angehörigen der US-Streitkräfte hinzugerechnet, läge die Inzidenz bei 63,4.