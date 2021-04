Sorgt ein Kreisverkehr in der Ortsmitte von Wahnwegen für mehr Sicherheit oder wirkt er sich eher störend auf den Verkehrsfluss aus? Aufschluss soll ein provisorischer Kreisel geben, der seit Ende März den Verkehr mitten im Ort regelt.

Auch wenn der Kreisel „am Rolandseck“ bislang nur aufgemalt ist – es gilt die Straßenverkehrsordnung. Fahrzeuge ordnen sich von rechts in den Kreisverkehr ein, dann geht es entgegen dem Uhrzeigersinn zu den Ausfahrten nach Konken, Glan-Münchweiler oder Herschweiler-Pettersheim. Und weil dieser Kreisel nur einen Durchmesser von knapp 13 Metern hat, dürfen größere Fahrzeuge gar die Mittelinsel, eine sogenannte Kalotte, überfahren.

Test über drei Monate

Nach Aussage von Klaus-Dieter Schmid, er führt die Aufsicht über das Projekt beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern, wurde die geänderte Verkehrsführung mit Verkehrsbehörde, Verbandsgemeinde, Kreisverwaltung und nicht zuletzt mit der Ortsgemeinde abgestimmt. Die Testphase dauert mindestens drei Monate.

In dieser Zeit soll das Verkehrsgeschehen laufend beobachtet werden. Insbesondere beobachten die Experten die Auswirkungen der geänderten Verkehrsführung auf den Fußgängerverkehr. Die Bewertung selbst erfolge im Rahmen einer sogenannten Verkehrsschau durch die Verkehrsbehörde, der Polizei und den Straßenbaulastträger LBM. Schmid abschließend: „Erst wenn sich als Ergebnis die Machbarkeit aus verkehrstechnischer Sicht herausstellt, werden die Planungen und sonstigen Abstimmungen weiter betrieben.“

Abriss des Bauernhauses als Option

Unter sonstigen Abstimmungen fiele auch der Abriss eines Bauernhauses. Um einen Kreisel letztlich realisieren zu können, die Planungen gehen von einem Durchmesser von 18 Metern aus, müsste das zurzeit unbewohnte Anwesen an der Ecke Haupt-/Friedhofstraße tatsächlich abgerissen werden. Allerdings, erklärte Schmid, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über einen Abriss und die damit einhergehende Finanzierung getroffen werden.

Ortsbürgermeister René Morgenstern und die Mehrheit des Ortsgemeinderates standen anfänglich dem Projekt Kreisel skeptisch gegenüber. Morgenstern: „Wir konnten uns das nicht vorstellen und glaubten, dass der Kreuzungsbereich keinen Platz für einen Kreisel bietet.“ Doch das Provisorium zeige, dass diese Bedenken unbegründet seien, so Morgenstern. Mittlerweile hofft er, dass der Bau eines Kreisels in die Ausbaupläne der Hauptstraße aufgenommen wird.

Er sieht im Ausbau der Straße einen ersten großen Schritt der innerörtlichen Entwicklung, die den Rat in diesem Jahr weiter beschäftigen werde, so der Ortschef. Offen bleibt indes der Beginn des Ausbaus der Hauptstraße (Landesstraße 360). Auch hier will Klaus-Dieter Schmid vom LBM keine Prognose abgeben.