Um sich gegen Discounter und Co. durchzusetzen und auf die Wertigkeit des Bäckerhandwerks aufmerksam zu machen, setzt die Bäckerei Scheidt in Kreimbach-Kaulbach seit Kurzem auf Schaubacken: Samstags knetet, formt und backt Sascha Scheidt im neuen Holzofenbackstübchen.

Bevor das alles vorführungs- und verkaufsreif war, musste der Bäckermeister jedoch erst mal üben. Nach drei bis vier Wochen war er dann so weit. „Es ist eben eine ganz andere Art zu backen“, sagt seine Ehefrau Kathrin über den neuen Holzbackofen, der mit Holz geschert wird. Die Steinplatten müssen auf die richtige Temperatur gebracht werden, drei bis vier Stunden dauert das Hochheizen. Dann kommt zuerst Brot rein, später Baguette, Apfelstrudel oder Buttermandelkuchen, die keine so große Hitze brauchen. Und dann wird wieder geschert für Runde zwei.

Jeden Samstag werden andere Backwaren in dem Ofen gebacken, der ein bisschen wie ein Pizzaofen aussieht. „Es geht alles, für das man keinen Dampf braucht“, erklärt Scheidt. Brötchen also nicht, die werden für Glanz und Kruste im Ofen bedampft.

Bei Kälte geht das Brot nicht

Wo früher der Traktor stand, wird jetzt im Hof gebacken – so, dass Besucher zuschauen können. Mit Funden vom Dachboden ist die Garagen-Backstube dekoriert: eine alte Waage, Milchkannen, ein alter Bäckertisch. Wenn es nicht zu kalt ist, stehen die Türen des Holzschuppens offen, kann Sascha Scheidt beim Teigkneten oder beim Ausbacken von Berlinern beobachtet und in ein Gespräch verwickelt werden. Bei zu großer Kälte müssen die Türen aber zu bleiben. „Sonst geht das Brot nicht ordentlich“, weiß Kathrin Scheidt.

Sie und ihr Ehemann erhoffen sich mit dieser Aktion, bei den Kunden mehr Verständnis für das Handwerk zu wecken. Immerhin werde seit Corona so viel Brot verkauft wie nie zuvor. „Die Leute sind mehr daheim“, sagt Kathrin Scheidt, das könnte ein Grund dafür sein. Doch werde auch traditionelles Handwerk und regionale Produktion immer mehr wertgeschätzt. Das sei auch daran zu erkennen, wie interessiert die Menschen an den Vorführungen seien und wie viel dazu gefragt werde.

Fit für die Zukunft

Mit dem Rezept von Sascha und Kathrin Scheidt, den Kunden Erlebnisse zu ermöglichen, wie mit dem Schaubacken in einigen Filialen von donnerstags bis samstags, soll die Bäckerei mit 85 Angestellten und 15 Filialen auch fit bleiben für die Zukunft. Der 18-jährige Sohn Robin wird in sechster Generation übernehmen. Er macht eine Bäcker-Lehre in Ramstein-Miesenbach.