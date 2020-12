Die Ortsgemeinde bewirbt sich für eine Zertifizierung der heimischen Waldwirtschaft.

Referentin Edda Näher von der Verbandsgemeinde Oberes Glantal hatte zuvor darüber informiert. Immer mehr Kunden der Holzwirtschaft erwarteten, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder durch ein Qualitätssiegel bestätigt werde.

Das ältere, von Umweltschutzverbänden gegründete privatwirtschaftliche FSC (Forest Stewardship Council; deutsch: Wald-Verantwortungs-Kollegium) sei strenger bei den Aufnahmebedingungen. In Rheinland-Pfalz verbreiteter durch die Teilnahme des Landesforst sei das Konkurrenz-Siegel PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), ein Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen. Es sei zudem international verbreiteter. Zudem habe der Bund eine Waldprämie ausgelobt, die Waldbesitzer erhalten, die Flächen einer Zertifizierung unterwerfen. Je Hektar Waldfläche gebe es einen Betrag von 100 Euro beim Siegel PEFC.

Die PEFC-Bewerbung wurde vom Gemeinderat beschlossen. Künftig werden solche Beschlüsse auch im Umlaufverfahren anstelle einer Präsenzsitzung stattfinden können.

Neuer Anstrich

Am neuen Dorfgemeinschaftshaus sind abgenutzte und beschädigte Wandflächen anzustreichen. Dem günstigsten Angebot mit 4426 Euro wurde der Zuschlag erteilt.

Ortsbürgermeister Helge Schwab erinnerte an die Straßenreinigungspflicht, die Einhaltung der Friedhofsordnung und die zunehmende Verschmutzung der Wegeränder mit Hundekot. Er kündigte an, auf diese Aspekte künftig mehr Wert zu legen, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde.