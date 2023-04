Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

GLANBRÜCKEN Nach etwa einjähriger Bauzeit eröffnete am Dienstag der Discounter Netto einen Lebensmittelmarkt in Glanbrücken. Damit wird eine Lücke in der Lebensmittelversorgung zwischen Altenglan und Lauterecken geschlossen.

„Dies ist ein Meilenstein für Glanbrücken“, freute sich Ortsbürgermeister Guido Hablitz bei der Eröffnung. Hans Schlemmer, Beigeordneter der Verbandsgemeinde,