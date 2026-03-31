Nachdem der TuS Bedesbach-Patersbach zuletzt starke Leistungen gegen Aufstiegskandidaten zeigte, musste er nun gegen die direkte Konkurrenz einen kleinen Dämpfer hinnehmen.

Der Kampf um den Klassenverbleib in der Landesliga West gestaltet sich weiter spannend. Zwischen Platz 13, einem möglichen Abstiegsrang, und Platz acht, auf dem sich der TuS Bedesbach-Patersbach befindet, liegen neun Punkte. Das klingt erstmal nach einem beruhigenden Puffer, aber mehrere Vereine mit weniger Zählern auf dem Konto als der TuS haben noch Nachholspiele in der Hinterhand.

Dass seine Mannschaft gegen den TuS Hackenheim nicht die volle Punkteausbeute mit nach Hause nehmen konnte, ärgert den 34-jährigen Becker nicht, er freut sich über den einen Punkt in einem spannenden Auswärtsspiel: „Es überwiegt eindeutig die Freude über den Punktgewinn. Ich glaube, es war generell ein sehr gutes Landesligaspiel. Die Zuschauer haben einiges geboten bekommen, gerade was die Torchancen auf beiden Seiten angeht.“

Umstellung bringt Erfolg

Eine der ersten Chancen nutzte Hackenheims Pierre Merkel direkt zur Führung (5.). Die Bedesbacher brauchten ein wenig, um sich auf das Spielsystem der Heimmannschaft einzustellen, danach waren die „Bepas“ aber am Drücker: „Wir wollten von Anfang an hoch anlaufen, wollten früh pressen, haben das die ersten 15 Minuten aber leider nicht so gut gemacht. Auch weil der Gegner ein sehr variables System gespielt hat, womit wir nicht so zurechtgekommen sind“, so Becker. „Nachdem wir unseren Ansatz etwas umgestellt haben, war das Spiel deutlich besser von uns. Gerade von Minute 15 bis zur Pause haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und auch hochverdient den Ausgleich erzielt. In dieser Phase laufen wir noch zwei Mal alleine auf den Torwart zu, verpassen es aber, das 2:1 und 3:1 zu machen und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre,“ erklärt der TuS-Spielertrainer. Das 1:1 und damit auch den Pausenstand erzielte Maximilian Dietz in der 35. Minute.

In Halbzeit zwei konnten die Gäste nach 75 Minuten etwas überraschend in Führung gehen. Jan Erik Herrmann erzielte den umjubelten Treffer. Doch die Freude währte nicht lange, da Hackenheims Top-Torjäger Merkel nur drei Minuten später seinen Doppelpack schnürte. „In Halbzeit zwei war Hackenheim wieder einen Tick besser. Da machen wir ein bisschen aus dem Nichts dann das 2:1. Von daher hat es sich irgendwo dann ausgeglichen über die 90 Minuten. Es war ein absolutes Spiel auf Augenhöhe, bei dem ich keine Mannschaft groß im Vorteil gesehen habe. Von daher ist es für mich ein absoluter Punktgewinn – wieder ein Punkt mehr für den Klassenerhalt“, sagt Becker zufrieden.