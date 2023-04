Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erste Hilfe für Tiere bietet im Kreis Kusel seit Februar 2020 Sascha Prager an. Mit seinem Kleinunternehmen „Animal First Aid“ möchte der 48-Jährige ein Bindeglied zu Tierärzten und Tierkliniken sein. Aktuell war Prager auch in der Eifel als Tierretter unterwegs.

Der Tierrettungsdienst aus Kusel ist laut Prager Mitglied im Bundesverband Gemeinschaft deutscher Tierrettungsdienste. Für eine Vereinsgründung in Kusel hätten sich nicht genügend