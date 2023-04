Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Herrliche Aussichten, Ruhe und die Möglichkeit an Fitnessgeräten kostenlos zu trainieren – all das bietet der fünf Kilometer lange Panorama-Rundweg, der an Fronleichnam offiziell eröffnet wurde. Hinter der Attraktion stehen viel Planung und Eigenleistung, die sich gelohnt haben.

Mit der Auflösung des örtlichen Gesangvereins 2020 ging dessen Restvermögen in Höhe von über 8000 Euro an die Gemeinde. Ziel war es, damit einen Mehrwert für den