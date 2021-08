„Mir ist es wichtig, dass ich helfen kann.“ Natalia Repp ist ausgebildete Alltagsbegleiterin. Im Auftrag des neuen Ökumenischen Pflegevereins Waldmohr begleitet sie ältere Menschen zum Arzt, erledigt Einkäufe, hauswirtschaftliche Arbeiten, plaudert oder geht mit ihnen spazieren.

Ganz allein erledigt sie diese Aufgabe nicht. Es gibt noch eine hauptamtliche Mitarbeiterin mit einer geringfügigen Beschäftigung sowie zwei Ehrenamtliche. Der Ökumenische Pflegeverein wurde im vergangenen Jahr gegründet. Rund ein Jahr habe es gedauert, „bis wir von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Zulassung bekamen“, sagt Vorsitzender und Ideengeber Lutz Bockhorn.

Einen ersten Krankenpflegeverein riefen 1905 – wie seinerzeit in vielen Orten – die Diakonissen ins Leben. Sie kümmerten sich um die Kranken, die sich einen Arzt nicht leisten konnten.

Engagement der Pfarrer

In der NS-Zeit lag der Verein darnieder. „Am 26. Juli 1953 nahm der Krankenpflegeverein seine Arbeit wieder auf“, hat Bockhorn recherchiert. Vorsitzender sei jeweils der protestantische Pfarrer gewesen. 1974 entstanden landesweit Ökumenische Sozialstationen – so auch eine in Brücken. Die Krankenpflegevereine der Umgebung – zwölf an der Zahl – unterstützen diese.

Bis Ende 2019 ist der Waldmohrer Krankenpflegeverein Mitglied geblieben. „Zum Januar 2020 sind wir aus dem Verbund ausgetreten“, erklärt Bockhorn. Als Grund gibt er an, dass die Sozialstation für „niedrigschwellige Angebote einfach keine Kapazitäten frei hat“. Doch die sind seiner Meinung nach sehr wichtig. Es gebe viele ältere Menschen, die allein lebten und kaum Kontakt zu anderen hätten. Auch manche Arbeiten im Haushalt oder im Garten könnten einige nicht mehr oder nur sehr beschwerlich erledigen. Obendrein fehle es an Möglichkeiten, sich zu treffen und zu begegnen oder gemeinsam zu feiern – von den Seniorennachmittagen der Stadt abgesehen. „Und genau da kommt unser Verein ins Spiel“, betont Bockhorn.

Warteliste eingeführt

Richtig Fahrt aufgenommen hat der Pflegeverein zu Beginn der Corona-Pandemie. „Die Einkaufshilfe, die wir anboten, wurde sehr gut angenommen“, hebt Bockhorn hervor. Und nicht zuletzt dank der Mundpropaganda sei auch die Nachfrage nach anderen Dienstleistungen gestiegen. Immer mehr Senioren wandten sich an den Pflegeverein. Zwölf „Kunden“ hat die Alltagsbegleiterin derzeit; neun stehen auf der Warteliste. Zu manchen geht sie zweimal in der Woche, zu anderen nur einmal oder alle 14 Tage. Zwischen ein bis maximal vier Stunden ist sie bei ihnen.

„Die Leute warten auf mich, freuen sich, wenn ich komme“, berichtet Repp lächelnd. Abgerechnet wird in der Regel mit der Pflegekasse. „Die meisten Senioren haben nämlich einen Pflegegrad, und so stehen ihnen 125 Euro im Monat als Entlastungsbetrag zu“, sagt die gelernte Krankenschwester und Pflegedienstleiterin Conny Urschel, Mitglied im Vorstand. Sie hilft den Kunden oder ihren Angehörigen beim Ausfüllen von Anträgen, berät zu Pflegegraden und anderen Unterstützungsleistungen.

Keine Leader-Förderung

Der Pflegeverein zählt derzeit um die 200 Mitglieder. Dank der Flyer, die Natalia Repp in Waldmohr und später in Dunzweiler verteilt hat, sind 19 neue hinzugekommen – auch „jüngere, die die Notwendigkeit der Einrichtung erkennen“. Eine weitere Aktion ist für Breitenbach vorgesehen. „Unser nächstes Ziel ist, eine zweite Alltagsbegleiterin einzustellen“, sagt Bockhorn, der sich über das steigende Interesse in Waldmohr und den umliegenden Ortschaften freut. „Leider“, bedauert er, „ist unser Antrag auf Förderung durch das Leader-Programm abgelehnt worden.“ Verstehen kann er die Entscheidung nicht, weiß er doch von Recherchen, dass ähnliche Vereine Unterstützung erhielten. Er hofft jetzt vor allem auf Sponsoren. Die eine oder andere Zusage hat er bereits. Der Mitgliedsbeitrag von 24 Euro soll jedenfalls nicht erhöht werden.

Die Stadt Waldmohr stellt dem einzigen Alltagspflegeverein im Kreis die momentanen Räume der Bücherei im Bürgerhaus kostenfrei zur Verfügung. Voraussichtlich im Herbst wird die Bücherei in das Anwesen Weiherstraße 4 umziehen. Aktuell ist das Büro des Pflegevereins in Bockhorns Privathaus in den Erlenwiesen untergebracht.

Info

Ökumenischer Pflegeverein Waldmohr, In den Erlenwiesen 1, 66914 Waldmohr, Telefon 06373/893 890, E-Mail: oekum.waldmohr@gmail.com