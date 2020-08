Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Kusel ist am Samstag auf insgesamt 122 angestiegen. Wie Karla Hagner, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, mitgeteilt hat, wurde die Neuinfektion in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bestätigt. Damit haben sich in den vergangenen 14 Tagen nach Angaben der Kreisverwaltung insgesamt zehn Menschen im Kreis Kusel mit dem Coronavirus infiziert.