Das für die spätsommerlichen Temperaturen in der Region verantwortliche Hochdruckgebiet entfernt sich nun Richtung Schwarzes Meer. In den kommenden Tagen legt unser Wetter eine Achterbahnfahrt hin.

Mit den vielen Sonnenstunden ist es nun erstmal vorbei. Am Dienstag überquert uns die schwache Störungsfront eines großen Tiefdruckgebiets über dem Atlantik. Dahinter strömt nicht mehr so warme Luft wie bisher nach Mitteleuropa. In der Folge wechseln sich Sonnen- und Schlechtwetterpassagen ab. Die Temperaturen bleiben insgesamt etwas zu warm für die Jahreszeit. Zumindest vor Nachtfrost müssen wir uns vorläufig nicht sorgen.

Vorhersage

Montag: Am Morgen hält sich teils zäher Nebel. Im Laufe des Tages ziehen dichte Wolkenfelder über die Region. Gelegentlich zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Wochenende zurück.

Dienstag: Die Wolken werden zu Tagesbeginn dichter. Am Vormittag ist gebietsweise Regen möglich. Am Nachmittag sollte es aber meist trocken bleiben – hin und wieder spitzelt die Sonne durch die Wolken. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Der Südwestwind frischt zeitweise mäßig auf.

Mittwoch: Heute wechseln sich kurze sonnige Phasen mit durchziehenden Wolken ab. Es bleibt in der Regel trocken und – gemäß der Jahreszeit – ziemlich mild. Der anfangs noch spürbare Wind flaut allmählich ab.

Weiterer Trend

Bei leicht auffrischendem Südwestwind dominieren dichte Wolken, aus denen auch immer wieder etwas Regen fallen kann. Die Temperaturen verändern sich am Donnerstag nur wenig. Die Wetterlage ändert sich vor dem Wochenende kaum: Abgesehen von einigen freundlichen Abschnitten dominieren freitags und samstags die Wolken. Wer am Sonntag einen Spaziergang plant, sollte den Regenschirm einpacken. Auch die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen nur noch knapp im zweistelligen Bereich.