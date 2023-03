Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sterben ist ein Thema, das oft tabuisiert wird. „Entschlafen“ oder „das Zeitliche segnen“ sind gängige Umschreibungen. In der Vergangenheit gab es dagegen oft drastische Darstellungen, die den Menschen an Vergänglichkeit und Tod erinnern sollten. Eine davon befindet sich auf einem Stein in der Mauer neben dem Eingang des alten Körborner Friedhofs.

Der Stein hat etwa die Maße 70 mal 30 Zentimeter. Auf ihm ist eine Bildtafel herausgemeißelt. Die Überschrift lautet „Memento mori“. Dieser Spruch, den man