Im Kulturhaus Kübelberg wurde am Freitag die Ausstellung „Schön zu leben“ mit Werken von Jürgen Kizler eröffnet. Der Künstler ist als Pastor der Evangelischen Christusgemeinde tätig.

Bereits im vergangenen Jahr hatte es im Kulturhaus Kübelberg eine Ausstellung mit Kizlers Werken gegeben. Darüber hinaus hatte der Pastor seine Werke bereits in Schwäbisch-Hall und im saarländischen Wolfersheim präsentiert. Im Kulturhaus werden zehn Bilder aus Acryl und Pastellkreide sowie zwei Comics gezeigt. Die Gemälde beschäftigen sich mit dem Thema Mai. Zumeist hat der Künstler schöne bunte Landschaften gemalt. Die beiden Comics befassen sich mit einem kleinen Jungen, der sich mit einem Problem an ein Tier wendet. Dazu habe ihn sein einjähriger Enkel Jove inspiriert, berichtet Kizler. Die Ausstellung, die auch am Internationalen Museumstag (21. Mai) zu sehen sein wird, umrahmte Gitarrist Nicola Schug mit klassischen Werken.