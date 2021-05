Nur in diesem Jahr soll die Kunst im Grünen am Fuße der Wasserburg noch einmal erblühen. Danach ist für Initiator Diethelm Rünger Schluss. Nachdem der Landkreis als jahrelang maßgeblicher Unterstützer sein Engagement bei der Landschaftskunst zurückgeschraubt hat, könne er das Projekt nicht mehr stemmen.

Die Kunst im Grünen 2020 wird die Wiederauferstehung der 2019er Variante sein. Erblühen soll wieder die Biene, die zunächst als Raupe erscheint und allmählich Kontur annimmt. „Ohne großen Aufwand und Arbeit“ soll das diesmal vonstatten gehen, kündigt Rünger an.

An seinem Rückzug aus dem Projekt, das er vor 15 Jahren initiiert hat, ist nicht mehr zu rütteln. Rünger hat seine Entscheidung getroffen. Informiert über seinen Schritt hat er bislang seine Sponsoren und Helfer, denen er herzlich dankt.

Selbstkritische Bilanz

Rünger zieht in dem Schreiben Bilanz zur letztjährigen Veranstaltung und gibt sich auch selbstkritisch. Manches habe er falsch eingeschätzt, beispielsweise den Bedarf an Helfern. Anfangs hätten etwa 25 Personen ihre Hilfe angeboten, nach und nach seien es immer weniger geworden, die wirklich zur Verfügung gestanden hätten. Und dass er freiwillige Helfer verständlicherweise nicht in dem Maße habe einsetzen können wie beispielsweise all die Jahre zuvor die Ein-Euro-Jobber des Landkreises, habe die Arbeit erschwert. Helfer seien schließlich keine festangestellten Kräfte. Trotz der hilfreichen Unterstützung der Ein-Euro-Jobber der Gemeinde Reipoltskirchen sei das Projekt 2019 ein Kraftakt gewesen. „Ohne mehrere Helfer, die zu bestimmten Zeiten zur Verfügung stehen müssen, geht es nicht“, lautet Rüngers Fazit zum Personalbedarf.

Nicht gelungen ist ihm die Einbindung der Kunst im Grünen in die Alte-Welt-Initiative der vier Landkreise, die im Bereich Reipoltskirchen gemeinsame Grenzen haben. „Das war meine Intention, aber es hat nicht funktioniert“, sagt Rünger mit dem Ausdruck des Bedauerns. Mehr will er dazu nicht sagen.

Gelungen ist ihm hingegen die Finanzierung für die 2019er Landschaftskunst. Er habe persönlich Sponsoren besucht und um Hilfe gebeten. So seien rund 7000 Euro zusammengekommen. Der Landkreis habe immerhin 1800 Euro beigesteuert. „Nimmt man die Sachspenden hinzu, das sind noch einmal rund 2000 Euro, kommen wir auf 9000 Euro. Das hat gut geklappt“, zeigt sich Rünger zufrieden. „Aber das wird nicht jedes Jahr in dem Maß gelingen“, sagt er – weil viele nur einmal spenden würden.

Alleine nicht zu machen

Auf Grund der vielfältigen Aufgaben, die mit der Organisation und Finanzierung der Kunst im Grünen verbunden sind, und der nicht mehr in dem Maße wie in den Vorjahren vorhandenen Unterstützung des Landkreises sieht sich Rünger nicht mehr in der Lage, die Kunst im Grünen weiterhin auf die Beine zu stellen. Und wie sieht es mit einem Nachfolger aus? Gibt es da jemanden? Nein, den gibt es nicht. Auf dieser Grundlage werde man wohl auch keinen finden, glaubt Rünger.

Rünger geht nicht im Zorn. „Es war eine schöne Zeit“, sagt er dankbar. „Ich bin da langsam hineingewachsen in eine Materie, die ich noch nicht kannte. Ich probiere gerne aus, ich mag Herausforderungen. Aber mit der Kunst im Grünen ist nun Schluss.“

Beginn als Landschaftskunst

Es war das Jahr 2006, als die erste Kunst im Grünen im Odenbachtal an den Start ging. Damals lief das Projekt noch unter dem Arbeitstitel „Neue Kunst in der Alten Welt“. Zum Auftakt lautete das Motto „SpielBallKultur“. Die Kunstwerke erstreckten sich in den Wiesen zwischen Ginsweiler und Schallodenbach. Im Laufe der Jahre wurde das Projekt immer professioneller.

Einen großen Befürworter hatte die Kunst im Grünen im damaligen Landrat Winfried Hirschberger: „Die Kunst im Grünen ist einmalig in der Pfalz, und wir wollen uns damit systematisch einen Namen machen“, sagte er 2009. Einige Jahre später musste er die Kunstaktion auf Druck der Aufsichtsbehörde wegen der schlechten Haushaltslage des Landkreises aussetzen. Das war 2013. 2014 ging’s wieder weiter.

Kommentar

Ein Rückblick in Bildern