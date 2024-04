Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ohne Paul Engel gäbe es weder das Musikantenlandmuseum auf Burg Lichtenberg noch eine wissenschaftliche Aufarbeitung des westpfälzischen Wandermusikantentums. Er bereitete das traditionsreiche Erbe, dem er selbst entstammte, in Theorie und Praxis auf. Am vergangenen Donnerstag ist er im biblischen Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Kusel gestorben.

Der Lehrer, Dirigent, Organist und Wissenschaftler Paul Engel sah sich als Teil des Wandermusikantentums und war zugleich dessen Chronist. Die Vergangenheit hat er nicht nur akribisch dokumentiert. Er stöberte