Die Volksbank Glan-Münchweiler unterstützt den Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) bei der Digitalisierung seiner Vereinsarbeit.

Für die technische Ausstattung hat die Bank 2650 Euro gespendet. Den symbolischen Scheck übergab Volksbank-Mitarbeiterin Catherine Seiler an die KuH-Vorstandsmitglieder Martina Wagner und Diana Hutter.

Die Spende ergänzt eine Bundesförderung der „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“, für die sich der KuH erfolgreich beworben hatte. Mit der finanziellen Unterstützung wird ein Beamer, eine Webcam und ein Laptop angeschafft. L

Laut dem KuH-Vorsitzenden Thorsten Bischoff ist die Förderung besonders in der aktuellen Corona-Krise eine wertvolle Unterstützung. Ganz im Sinne der Corona-bedingten Herausforderungen sollen damit künftig Info-Veranstaltungen auch digital verfügbar gemacht werden. Eine erste praktische Umsetzung gibt es bereits am Mittwoch, 16. Dezember, 18 Uhr. Dann bietet der KuH auf seiner Facebook-Seite ein Online-Gespräch mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zum Thema „Verbraucherrechte beim Weihnachtseinkauf“ an.