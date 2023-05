Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Generationen von Kindern sind in Breitenbach durch ihre Hände gegangen. Über 30 Jahre stand Silvia Philipp für den kommunalen Kindergarten im Ort. Das ändert sich ab Dienstag.

Im Januar 1990 hatte Silvia Philipp den ersten Arbeitstag in der Breitenbacher Kita. Am Montag ist ihr letzter Arbeitstag. Die 62-jährige Sozialpädagogin wechselt in die passive Phase der