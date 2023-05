Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was in Frohnhofen 2016 mit der Auftaktveranstaltung der Dorfmoderation im Bürgerzentrum begonnen hatte, mündete nun in einem Aufgabenkatalog, den Anja Balthasar, vom Planungsbüro Franzen aus Gau-Odernheim, vorstellte.

Bei zwei Enthaltungen sprachen sich die Gemeindevertreter dafür aus, den besagten Aufgabenkatalog als Leitlinie für die zukünftige Dorfentwicklung nutzen zu wollen. Insbesondere soll der