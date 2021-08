Der SPD-Ortsverein Dittweiler hat am Montag während seines Familienabends im Bürgerhaus langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Ortsvereinsvorsitzender Dirk Sornberger gratulierte Otmar Zimmer, der seit 50 Jahren der SPD die Treue hält. Heidrun Binzel gehört der SPD 30 Jahre an. Seit zehn Jahre ist Sornberger in der Partei. Der Ortsverein kommt auf 14 Mitglieder.