Für die RHEINPFALZ und die Fußballer im Kreis Kusel geht eine Ära zu Ende: Heinz Augustin geht nach einem halben Jahrhundert als Schreiber über die unteren Fußball-Klassen in der Region mit 87 Jahren in den „Ruhestand“.

Es gibt wohl nur ganz wenig aktive Fußballer in Kusel und Umgebung, über die guz, so sein Kürzel, in den über 50 Jahren nicht geschrieben hat. Zu seinem Hobby und Nebenerwerb kam der gebürtige Wachenheimer eher aus Zufall. Seit 1956 bei der Bundeswehr, wurde Augustin 1965 nach Kusel versetzt und kümmert sich fortan um die Bataillonsfußballmannschaft „als Trainer oder Teamchef, weil meine eigene aktive Karriere weniger erfolgreich war“, wie der talentierte Tischtennisspieler lachend berichtet.

Werner Rudolph, mittlerweile verstorbener RHEINPFALZ-Autor, überredete ihn Anfang der 1970-Jahre im Gasthaus „Zum Löwen“, an den späten Sonntagnachmittagen zu helfen, die Ergebnisse und Torschützen in den Sportvereinen abzutelefonieren. Die Redaktion war damals in einem Nachbargebäude der Gaststätte untergebracht.

Ehrenmitglied des FV Kusel

Im Vor-Internet und Handy-Zeitalter belagerten die Fußballfreunde einst die Ecke in der Bahnhofstraße, um die Schreiber auf dem Weg in die Kneipe abzufangen und ihnen bereits die Ergebnisse vom Wochenende zu entlocken.

Augustin fand schnell Gefallen an der Gesellschaft der Fußballer und wurde zu einer Institution. Er engagierte sich beim FV Kusel, damals in der höchsten Amateurliga am Ball, als Spielleiter und Vorstandsmitglied. Heute ist er Ehrenmitglied des Fußballvereins.

Andreas Bahner, der stellvertretende Chefredakteur der RHEINPFALZ, war am Mittwoch nach Kusel gekommen, um Augustin bei einem Essen zu verabschieden und sich zu bedanken. „Von solchen Persönlichkeiten wie Heinz Augustin lebt der Lokaljournalismus“, sagte der Verantwortliche für die 13 Lokalredaktionen der RHEINPFALZ.

Augustins Fazit: „Mir war es eine große Ehre, über den Fußball in der Zeitung schreiben zu dürfen.“