Tüftler, Firmengründer, Ehrenbürger, Träger des Bundesverdienstkreuzes ... Bernhard Bauer hätte allen Grund, den Kopf hoch zu tragen. Doch das tut er nicht. Heute wird er 80.

Aus dem operativen Geschäft des von ihm 1986 gegründeten Unternehmens Minitec hat sich Bernhard Bauer zurückgezogen, aber der Seniorchef ist in den Büros und den Produktionshallen in der nach dem Unternehmen benannten Allee immer gern gesehen. „Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er hat ein feines Gespür dafür, zu wissen, wann Gäste hier sind“, sagte Bauers Tochter und Minitec-Geschäftsführerin Sandra Geyer-Altenkirch kürzlich bei einem Besuch der RHEINPFALZ-Redaktion in der Firma. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis ein gut aufgelegter Bernhard Bauer im Foyer zu hören war und die Gäste begrüßte.

Vom Ofenverkäufer zum Gründer und Geschäftsführer

Bauer ist in Brücken geboren und aufgewachsen. Auf Volksschule und Aufbaugymnasium folgt die Lehre zum Industriekaufmann in Zweibrücken bei Dingler. Nach Jahren als Ofenverkäufer wechselt Bauer nach Homburg zu Fafnir. Der Betrieb wird wenig später ein Teil von Ina Schäffler. Berufsbegleitend studiert Bauer BWL und Wertanalyse, wird Einkaufschef bei Ina. 1986 wird Minitec gegründet. Der Durchbruch gelingt Anfang der 1990er Jahre: Bauer entwickelt ein Verfahren, wie sich Aluminiumprofile verbinden lassen, ohne dass Löcher hineingebohrt werden müssen.

Das Firmengebäude in Waldmohr wurde in den folgenden Jahren mehrfach ausgebaut. 2009 wechselte das Unternehmen mit rund 200 Mitarbeitern nach Schönenberg-Kübelberg. Wenige Jahre später, 2015, gab Bauer die Leitung der Firma an eine mehrköpfige Geschäftsführung ab. Seine Tochter Sandra Geyer-Altenkirch ist Teil davon. 2016 beschäftigte Minitec weltweit 360 Mitarbeiter an zehn Standorten und mit Vertretungen in 60 Ländern. Heute arbeiten rund 420 Menschen für Minitec.

Ausgezeichneter Wohltäter mit Liebe zur Musik

Doch Bauer ist weit mehr als Unternehmer. Seine Liebe gilt neben seiner Frau Sonja und der Familie vor allem der Musik. Bauer spielt Posaune und Keyboard, ist Mitglied in der Band „Bloos Blech“ und der Rotary-Big-Band – als einziger Laienmusiker. „Da packt ihn sein Ehrgeiz und er übt manche Stücke stundenlang“, hat seine Ehefrau einmal verraten. Sonja und Bernhard Bauer unterstützen mit der gleichnamigen Stiftung unter anderem die musikalische Früherziehung.

Als Wohltäter wirkt Bauer unter anderem in seiner früheren Heimatgemeinde Brücken. In „Pauls Märchenwald“ gibt es – aus Dank und als Anerkennung – seit einiger Zeit „Bernhards Platz“. Bauers Engagement endet nicht hinter dem Märchenwald, sondern reicht sogar bis Afrika. Auch dort engagieren er und seine Frau sich und unterstützen beispielsweise Schulen in Nairobi.

Im Januar 2024 ist Bauer mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden – eine weitere Ehrung für den Mann, der nach dem Motto lebt: „Man kann nicht früh genug erkennen, wie unwichtig man für die Welt ist.“ Heute ist Bernhard Bauers 80. Geburtstag. Gefeiert wird – natürlich – in „Pauls Märchenwald“.