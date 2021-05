Die Dorfmoderation in Nußbach gab den Anstoß, einen Mehrgenerationengarten anzulegen. Trotz einer Verzögerung der Arbeiten soll er noch in diesem Jahr fertig werden.

Die Idee, in Nußbach einen Platz für alle Generationen zu schaffen, entstand im Zuge der Dorfmoderation, die 2019 von der Dorfplanerin Nathalie Franzen aus Gau-Odernheim durchgeführt wurde. In einer Fragebogenaktion im Juni 2020 war der Wunsch geäußert worden, einen barrierefreien Treffpunkt für alle Altersgruppen zu schaffen. Diese Idee griff der Arbeitskreis „Natur, Landschaft, Tourismus“ auf.

Die Gemeinde konnte dafür ein großes Gartengrundstück, das an der Hauptstraße am Rande des Ortskerns liegt, günstig pachten. Es war schon länger nicht mehr genutzt worden und zugewachsen. Deshalb mussten als erstes die meisten Bäume gefällt werden, um Platz zu schaffen. Einige Bäume blieben stehen, weil zwischen ihnen eine Flackline zum Balancieren gespannt werden soll. Außerdem mussten Betonplatten entfernt, Wurzeln und Unkraut ausgegraben und die Fläche begradigt werden. Das geschah in den zurückliegenden Monaten durch freiwillige Arbeitseinsätze.

Nun geht es um die Verteilung der verschiedenen Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Geplant sind ein Grillplatz, eine Boulebahn, ein Barfußpfad, eine bequeme „Himmelsliege“ und eine Kräuterspirale. Auch ein Gartenhaus aus Holz soll errichtet werden. Ob die Nußbacher es selbst bauen können oder ob es gekauft werden muss, ist noch nicht geklärt.

Ortsbürgermeister Ronald Schwarz und die erste Beigeordnete Helga Grüne, die die Arbeiten koordinieren, hoffen auf weitere Freiwillige, die sich an Planung und Umsetzung beteiligen. Dann kann der Mehrgenerationengarten noch in diesem Jahr mit einem Garten- und Grillfest eröffnet werden.