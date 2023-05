Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mittelaltermärkte gibt es in der gewohnten Form seit Monaten nicht mehr. Was also spricht gegen ein Mittelaltertreffen derer, die sich für diese Zeit interessieren? Auf Burg Lichtenberg hatten sie am Wochenende ihren Spaß. Und die Besucher auch.

Am Burgeingang steht Arno der Barde samt Hund: „Wir kommen hierher, um uns wieder einmal zu treffen, in einem familären Rahmen – mit Abstand natürlich“, freute sich Amo,