Einer kommt, einer geht: Noch in diesem Jahr soll mit dem Netto-Markt ein weiterer Discounter in Wolfstein eröffnen. Die Chancen stehen gut, dass dies noch vor dem Ende der Sommerferien gelingt. In der Nachbarschaft wird hingegen ein anderer Discounter seine Zelte abbrechen.

Das Gesicht des Gewerbegebiets Pfingstweide wird sich dieses Jahr wandeln. Am Gebäude des Netto-Discounters wird fleißig gearbeitet. Voraussichtlich Anfang Juli soll das Projekt abgeschlossen sein,