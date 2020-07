Kurz vor fünf Uhr wurden die Bewohner eines Hauses in der Straße „Hinter der Hofstadt“ durch Knarren des Fußbodens geweckt. Als sie nach der Ursache der Geräusche suchten, bemerkten sie eine maskierte Person im Haus, die umgehend flüchtete. So schildert die zuständige Lauterecker Polizei in einer Mitteilung einen Einbruch am frühen Freitagmorgen. Ersten Ermittlungen zufolge hat der oder die Unbekannte keine Beute gemacht. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde laut Polizei das Schloss der Spendenbox am Rathaus zum wiederholten Mal aufgebrochen. In beiden Hinweise bitten die Beamten um Hinweise unter Telefon 06382 9110.