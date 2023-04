Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Denkmal, das an die Geschichte der Juden in Deutschland erinnert, wird im Frühjahr 2021 in Steinbach errichtet. Es stellt den siebenarmigen Leuchter in einer modernen Form dar. Gottfried Bräunling hat das Werk während eines unfreiwilligen Aufenthaltes in China geschaffen.

Zeugnisse für die Juden, die in Steinbach lebten, sind die ehemalige Synagoge, der jüdische Friedhof und der Gedenkstein mit einer Bronzetafel neben der Bushaltestelle. Der Anlass für ein