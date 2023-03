Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kuseler Messe findet wegen Corona nicht statt – dafür gibt’s „Mess fer dehääm“. Stadtbürgermeister Jochen Hartloff und Marktmeisterin Andrea Fauß haben am Mittwoch ein Konzept vorgestellt, damit die Kuseler Zeitenwende nicht sang- und klanglos vorübergeht.

Los geht es zwar nicht wie gewohnt am Messefreitag, dafür soll am Samstag, 5. September, ein bisschen Messegefühl in der Stadt zu spüren sein. Hartloff berichtete,