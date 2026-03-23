An Karfreitag bringt Kantor Roland Lißmann mit Chören, Ensembles und Solisten das Stabat Mater von Karl Jenkins in die Abteikirche – mit höchst aktuellem, politischem Bezug.

„Unter dem Kreuz“ lautet das Motto des Konzert in Offenbach-Hundheim, unter dem rund 70 Sänger den Kantoreien Obere Nahe und Idar-Oberstein sowie der Chorinitiative Sobernheim unter Leitung von Roland Lißmann ein Passions-Programm mit Musik und Lesungen gestalten. Als Solisten treten Sängerin Maryam Akhondy und Esmaeil Pirhadi an der Setar auf. Beide stammen aus dem Iran. Mit von der Partie sind ferner das westpfälzische Instrumentalensemble sowie ein Percussionensemble unter der Leitung von Achim Seyler. Unterstützt werden die Chöre zudem von Mezzosopranistin Myriam Lißmann.

Der englische Komponist Karl Jenkins, geboren 1944, ist dem Offenbacher Kantor bereits wohl bekannt. Hat er doch schon sein Werk „The Armed Man“ erfolgreich aufgeführt. Jenkins' Stabat Mater, 2008 uraufgeführt, vertont das Leiden Marias unter dem Kreuz aus Sicht einer Mutter und wirkt laut Lißmann dadurch besonders eindringlich. Es besteche durch Elemente aus Jazz, Pop, Musical und Filmmusik und soll nach dem Willen der Veranstalter damit auch mehr junge Menschen erreichen. Das Werk verfüge über eine besondere musikalische Vielfalt und Mehrsprachigkeit, weiß der Kantor. Neben dem lateinischen Text des gleichnamigen Gebets aus dem 13. Jahrhundert erklingen Passagen in unterschiedlichen Sprachen wie Latein, Griechisch und Aramäisch. So werden traditionelle, westliche Chormusik mit Einflüssen aus dem Nahen Osten verbunden. Als Höhepunkt gilt der arabische Teil, gesungen von Maryam Akhondy aus Köln. Die persische Sängerin engagiert sich laut Lißmann intensiv für die Gleichberechtigung der Frauen im Iran. Sie singe mit Frauen, denen dies in ihrem Heimatland verwehrt sei, berichtet er von einem ganz aktuellen Bezug in den Iran.

Info

Beginn des Konzerts in Offenbach-Hundheim ist am Freitag, 3. April, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden bereits am Donnerstag, 2. April, in der Matthiaskirche in Bad Sobernheim sowie am 3. April um 15 Uhr in der Stadtkirche Idar-Oberstein statt. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Kirchenmusik sind willkommen.

