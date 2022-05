Am Freitagabend gegen 23 Uhr kontrollierte die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Kusel in der Hauptstraße in Brücken. 25 Autos wurden angehalten. Ein Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 0,84 Promille. Er bekommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.