Bei der Eröffnung der Kultursaison in der Fritz-Wunderlich-Halle am Samstagabend mit dem Konzert „German Brass“ war auch Kuseline Lena Stutzkeitz zu Gast. Die Repräsentantin des Musikantenlandes wird in den kommenden Monaten wohl häufiger in der Fritz-Wunderlich-Halle zu sehen sein. Denn Landrat Otto Rubly überreichte ihr zu Beginn ein Abonnement für die anstehenden Kulturveranstaltungen, wie Theater und Konzerte und einen Blumenstrauß.

Abos für das Kultur-Programm von Landkreis, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und Stadt Kusel gibt es bei der Kreisverwaltung im Servicebüro unter der Telefonnummer 06381 424-412 oder -278 oder servicebuero.kultur@kv-kus.de. Die Abonnenten kaufen dabei Tickets für einen festen Stammplatz für vier, sechs oder acht Veranstaltungen mit gestaffeltem Rabatt.