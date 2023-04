Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein ehrte vergangene Woche 167 langjährige Ratsmitglieder. Unter ihnen der Einöller Werner Rech, der seit 38 Jahren im Rat aktiv ist und von einigen Änderungen im Laufe der Zeit zu berichten weiß.

Werner Rech blickt auf eine lange Zeit in der Kommunalpolitik zurück. Bereits 1979 wurde er zum ersten Mal in den Rat gewählt – zu einer Zeit, in der Mobiltelefone, Internet oder