Die Kindertagesstätte (Kita) Hefersweiler platzt aus allen Nähten. Fast hätte es in Einöllen eine ungewöhnliche Lösung gegeben. Doch die „große Chance“ für eine unkonventionelle Kita ist an der Bürokratie gescheitert.

Im vergangenen Jahr segnete der Einöller Rat die provisorische Container-Lösung für die an räumliche Kapazitätsgrenzen gestoßene Kita in Hefersweiler nicht ab. Den Ratsmitgliedern fehlte für ihre Entscheidung ein genaues Zahlenwerk. Das Projekt geriet ins Stocken. Der Träger, die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, hat nun eine neue Vereinbarung erstellt. „Jetzt wird uns die Pistole auf die Brust gesetzt“, aber „man kann die Kinder nicht auf der Straße stehen lassen“, war die einhellige Meinung in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die neue Vereinbarung solle Rechtssicherheit bieten. „Wir haben keinen Handlungsspielraum, da sonst ab August unsere Kinder nicht mehr in die Kita gehen können“, fasst Ortsbürgermeister Siegfried Berndt zusammen. Der Rat votierte, wenn auch mit sichtlichem Widerwillen und Kritik, für die neue Vereinbarung, die auf jeden Fall bis mindestens 2035 Bestand haben wird.

Für Betriebsanschaffungen wie Spielgeräte unter 5000 Euro und bei Investitionen unter 10.000 Euro muss künftig nicht mehr die Zustimmung der Gemeinden eingeholt werden. Man wolle handlungsfähiger sein und schneller reagieren können. „Wenn fünfmal 4000 Euro ausgegeben werden, muss niemand gefragt werden“, verbildlicht Berndt. Zudem mussten früher die Beschlüsse einstimmig getroffen werden, jetzt reiche eine Mehrheit.

Aufgeheizte Stimmung nach der ersten Entscheidung

„Die Beschimpfungen und persönlichen Denunzierungen waren erheblich“, berichtet Berndt zum Klima im Ort, nachdem der Rat nicht direkt alles durchgewunken hat. Dennoch sei der Rat überzeugt, dass es genau richtig war, ein Zeichen zu setzen und gegen die Container-Lösung zu stimmen. Die gewünschten Zahlen seien bis heute nicht geliefert worden, jedoch habe man sich zwischenzeitlich auf die Erstellung eines Kita-Konzeptes verständigt und damit sieht der Ortsbürgermeister das Vorhaben auf einem „guten Weg“.

Dieses Konzept soll klären, was tatsächlich benötigt wird. Natürlich werde die Kita in Zukunft weiter Geld kosten, jedoch seien durch das Konzept Zuschüsse von 40 Prozent über den Landkreis möglich.

„Simple und beste Lösung“ zunichte gemacht

„Eine große Chance“ sei derweil an der Bürokratie gescheitert, informierte der Ortsbürgermeister. Ein Investor habe einen Entwurf zum Umbau der leerstehenden Gaststätte „Pferdestall“ erstellen lassen. Platz für 75 Kinder und Erweiterungsmöglichkeiten beispielsweise um eine Wald-Kita hätte es gegeben, eine Großküche hätte die Verpflegung auch weiterer Kitas und Schulen übernehmen können. Der Bau hätte bereits starten können und die Kita wäre 2025 fertig gewesen, doch die Bürokratie habe die „simple und beste Lösung“ zunichte gemacht. Laut Berndt wäre die Umwidmung von einer Gaststätte in eine Kita äußerst schwierig geworden. Gleiches gelte für die Zuwegung, da das Gelände außerhalb des Ortes liegt, so Berndt.