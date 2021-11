Der Belag der Grubenstraße (Kreisstraße 7) ist so stark beschädigt, dass ein Hangrutsch nicht mehr ausgeschlossen ist. Für 123.000 Euro soll deshalb schnell eine Spezialfirma helfen.

Der Kreisausschuss will dazu am Montag eine Eilentscheidung treffen. Ein Gutachter hatte sich im Auftrag des Landesbetriebes Mobilität den Damm angeschaut und Alarm geschlagen. Der Kreis rechnet mit einem Landeszuschuss über rund 80.000 Euro. Weitere Arbeiten an der Straße sollen 2022 ausgeschrieben werden.